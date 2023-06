Guerre en Ukraine : au plus près des soldats russes, qui ont renforcé leurs lignes de défense

L'armée russe doit défendre un front de 1 200 km de long, notamment dans le sud de l'Ukraine, une zone cruciale dans le conflit.

Un immense réseau de fortification dans le sud de l'Ukraine, contrôlé par les Russes. À chaque fois, le même schéma : trois rangées de blocs de béton triangulaires, et plus loin, une large tranchée. Ces lignes de défense se répètent quatre ou cinq fois, à quelques kilomètres d'écart. Les Russes ont un front de 1 200 km de long à défendre. La zone dans le Sud est cruciale, car une percée ukrainienne diviserait le dispositif russe.



"Nous apprenons sur le tas, en tirant"

Pour l'éviter, les Russes affirment avoir utilisé des drones kamikazes. Une technique qu'ils utilisent de plus en plus. Défendre le Sud sans trop dégarnir le Donbass plus au Nord, c'est tout le dilemme des Russes. Sur le front, les soldats continuent de pilonner les positions ukrainiennes, pour ne leur laisser aucun répit. France Télévisions a rencontré des soldats. Une partie d'entre eux a été mobilisée à l'automne. "Je peux dire que nous apprenons sur le tas, en tirant", dit l'un d'eux. S'ils savent que les Ukrainiens ont reçu des armes plus modernes, ils font mine de ne pas être impressionnés.