Réchauffement climatique : les forêts françaises suffoquent

En France, le réchauffement climatique impacte directement les forêts. En dix ans, la mortalité des arbres a augmenté de 54 %. Ce phénomène est-il réversible ? Les équipes du 20 Heures ont enquêté.

Victimes de la sécheresse et de la multiplication des insectes ravageurs, nos forêts ne remplissent plus leur rôle et ne captent plus assez de CO2. Fragilisés par les effets du dérèglement climatique, les arbres grandissent moins vite. Dans le Nord, les aulnes d’une forêt sont chétifs, ils manquent déjà d’eau. "On va se retrouver avec des hivers de plus en plus pluvieux et au contraire des printemps-été de plus en plus secs. C’est précisément entre mars et août que les arbres ont besoin d’eau pour croître", analyse un expert.

La mortalité des arbres en hausse

C’est lorsque la forêt est jeune, en pleine croissance, qu’elle capture le carbone. Avec la sécheresse, les incendies et les maladies, la mortalité des arbres a augmenté de 54 % en une décennie. En se décomposant, les arbres morts rejettent du CO2. La forêt émet alors plus de carbone qu’elle n’en absorbe. Aujourd’hui, trois régions françaises sont fortement impactées. Philippe Clais, climatologue et physicien, explique : "Dans les Hauts-de-France, dans l’est de la France et en Corse, les forêts sont émettrices de CO2." En dix ans, la capacité de stockage de CO2 de nos forêts a été divisée deux. Mais des solutions existent, notamment celle de couper moins d’arbres.