États-Unis : New York voilée par les fumées d’incendies au Canada

Ce mercredi 7 juin, la totalité de la mégalopole américaine est plongée sous une épaisse couche de fumée venue du Canada voisin où des incendies font rage. Le maire a recommandé à ses habitants de sortir le moins possible.

Un soleil voilé au-dessus de Manhattan, aux États-Unis et l’Empire State est noyé dans l’air épais, mercredi 7 juin. Depuis hier, New York se retrouve dans une chape de fumée. Les habitants subissent cette situation et ces décors inhabituels. "On sent vraiment énormément de poussière, beaucoup plus que d’habitude, la pollution n’a pas du tout cet effet-là", confie Inès Delpuech, étudiante à New York.

Le maire recommande de rester chez soi

Les écoles de la ville n’ont pas été fermées, mais le maire, Éric Adams, a suspendu toutes les activités en plein air. "Nous recommandons à tous les New Yorkais fragiles de rester en intérieur et tous les habitants doivent limiter leurs activités en extérieur le plus possible", confie ce dernier. Le phénomène est de plus en plus ravageur en remontant l’État de New York. En cause, les fumées des incendies qui ravagent le Canada voisin. Les zones de feu y sont peu habitées, mais les vents poussent les fumées vers les États-Unis, provoquant des niveaux de pollution historiques. Les fumées recouvrent jusqu’à la capitale américaine, Washington, mais le pic de pollution semble avoir été atteint mardi et la situation devrait s’améliorer dans les jours qui viennent.