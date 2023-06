Drôme : une école de Valence théâtre d’un règlement de compte entre bandes rivales

Lundi 5 juin, une bagarre a éclaté entre deux bandes rivales devant l'école Pierre Brossolette à Valence (Drôme). La ville est en proie aux règlements de compte sur fond de trafic de drogue.

Une cour de récréation silencieuse, des couloirs et salles de classe désertes, une école vidée de ses élèves et de ses enseignants dans un quartier rongé par la drogue. Dans l'école Pierre Brossolette à Valence (Drôme), les cours ont été suspendus lundi 5 juin, et les professeurs sont désemparés. "Depuis quelque temps, le but est de terroriser", note Serge Bessede, directeur de l’école. Lundi à 13 h 20, pour une raison inconnue, une bagarre a éclaté entre deux bandes rivales. Des armes auraient été aperçues, des parents pris à partie.

"Enfants ou pas enfants, on va tous vous tuer"

"Ça a commencé à crier et c’est là qu’on a vu une voiture. Ils nous ont menacés, ils ont dit : ‘On déclare la guerre, enfants ou pas enfants, on va tous vous tuer'", se souvient un témoin. Ce mercredi 7 juin, la préfecture annonce des interpellations et des perquisitions. Les mesures de sécurité vont être renforcées devant l’école, l'objectif pour le directeur est de reprendre les cours dès jeudi. "On est abattus et terrorisés, mais c’est là-dedans qu’on va trouver nos ressources", explique-t-il. Cela fait des semaines que Valence est en proie à une guerre des territoires dans plusieurs quartiers sur fond de trafic de drogues, avec quatre jeunes hommes tués ces dernières semaines. Des opérations de police ont été lancées, ce mercredi, pour tenter de récupérer les quartiers perdus.