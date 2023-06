Afghanistan : un journaliste franco-afghan détenu depuis cinq mois

Cela fait 5 mois que le journaliste Mortaza Behboudi est détenu en Afghanistan. Il a été arrêté par les talibans à Kaboul, alors qu'il s'apprêtait à demander une accréditation pour un reportage. Il est accusé d'espionnage.

Mortaza Behboudi, 29 ans, un sourire toujours accroché aux lèvres. Sur des photos, on le voit en reportage pour France Télévisions à Bamiyan en Afghanistan. Le 7 janvier dernier, le journaliste franco-afghan est arrêté à Kaboul par une patrouille de talibans, avant d'être transféré dans une prison. Il serait aujourd’hui accusé d’espionnage. Sa femme, Alxandra, une Danoise de 25 ans, a reçu un appel et deux lettres, dont une il y a quelques jours. "Il dit qu’il essaie de rester fort mentalement et qu'il continue à rester courageux. Mais je sais aussi que Mortaza ne me le dirait jamais si sa situation réelle était terrible", dit-elle.

Kaboul reste sourd aux appels de la France à libérer le journaliste

Le travail du journaliste sur un reportage sur la vente par leurs parents de petites filles afghanes mariées de force avait été récompensé au festival de Bayeux. Il y avait souligné le rôle des fixeurs, journalistes interprètes, qui travaillent comme lui avec les médias étrangers. "On ne peut pas comprendre la réalité sans aller voir local. (...) Sans les fixeurs, il n’y a pas de reportage", disait-il. Reporter sans frontière demande sa libération, le ministère des Affaires étrangères suit le dossier, mais depuis cinq mois les autorités de Kaboul restent sourdes face à ces appels.