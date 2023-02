Afghanistan : le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi emprisonné pour avoir informé

France Télévisions et 13 autres médias lancent avec Reporters sans Frontières un appel à libérer le reporter Mortaza Behboudi, détenu à Kaboul depuis un mois. Accusé d'espionnage par les talibans, il est en réalité un journaliste respecté, qui travaille depuis des années pour divers médias dont France Télévisions.

Le reporter Mortaza Behboudi est aujourd'hui en prison en Afghanistan. Il y a un an et demi, les talibans revenaient au pouvoir. Le journaliste franco-afghan s'est rendu une vingtaine de fois dans son pays natal. Le 5 janvier dernier, il est retourné à Kaboul (Afghanistan) et a demandé une autorisation de tournage auprès des autorités. Il a été arrêté par une patrouille de talibans avant de pouvoir récupérer les documents.

Accusé d'espionnage par les talibans

Il a été emmené dans un commissariat de la capitale, où il est resté une dizaine de jours. Il a ensuite été transféré sans aucune explication, accusé d'espionnage. Il serait encore à ce jour dans une prison du quartier du ministère. Aleksandra Mostovaja, son épouse, a pu lui parler au téléphone. "Je lui ai parlé une seule fois, pendant une minute. (…) C'était il y a dix jours. Il m'a dit qu'il allait bien, mais j'avais l'impression qu'il était au bord des larmes", rapporte-t-elle.

France Télévisions a réalisé de nombreux reportages en Afghanistan avec Mortaza Behboudi, qui a également collaboré avec Arte, Mediapart ou encore Libération. Pour Reporters sans frontières, son incarcération est inacceptable. Une mobilisation s'organise sur les réseaux sociaux.