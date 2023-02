Séisme en Turquie et en Syrie : une course contre-la-montre pour sauver des victimes

Face à l'ampleur de la catastrophe en Turquie et en Syrie, de nombreux pays ont proposé leur aide, lundi 6 février. Des milliers de survivants attendent sous les décombres, et le compte à rebours est déclenché.

Une petite main apparaît, puis le bébé s'accroche à son sauveteur, qui dévale les ruines de l'immeuble jusqu'à une ambulance. La petite fille, déboussolée, a été sauvée. Dans les décombres au nord de la Syrie, chacun sait que les premières heures après le séisme sont cruciales. Dans la ville turque d'Adana, sauveteurs et bénévoles travaillent ensemble.

Sauver le plus de vies possible

Un homme demande le silence, croyant avoir entendu quelque chose. Et parfois, le miracle se produit. Cette fois, des applaudissements accompagnent la sortie d'une jeune femme. Des deux côtés de la frontière turco-syrienne, le même espoir se répand : celui de sauver le plus de vies possible, dans des immeubles devenus des collines de débris. Mardi 7 février, les premières équipes de secours étrangères seront sur place. Le temps presse, puisqu'au-delà de trois jours après le séisme, les chances de survie sont infimes.