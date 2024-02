Mobilisation contre l'A69 : une manifestation prévue samedi, malgré l'interdiction

La manifestation contre le projet d'autoroute A69 devant relier Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn), prévue samedi 10 février, a été interdite par la préfecture. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, les opposants comptent maintenir leur mobilisation.

Les opposants au projet de l'autoroute A69, dans le Tarn, ont vu débarquer les forces de l'ordre, vendredi 9 février dans l'après-midi. Juste avant, le préfet avait annoncé l'interdiction de tout rassemblement samedi et dimanche. Les cabanes ont été démontées et le matériel évacué. Quelques affrontements ont eu lieu, entre grenades de désencerclement et gaz lacrymogène.

Un projet critiqué pour ses conséquences environnementales

"Nous, on est ici pour préparer un événement qui a lieu ce week-end. On attend beaucoup de monde. Le matériel qui est actuellement en train de se faire embarquer, c'est du vol", déplore Bernard, membre du collectif écologiste La Voie est Libre. La contestation porte sur un projet d'autoroute devant relier Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn), qui nécessite de détruire des centaines d'hectares agricoles et d'abattre de nombreux arbres, dont certains sont centenaires. Malgré l'interdiction, les opposants ont décidé de maintenir leur manifestation samedi.