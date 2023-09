Météo : un mois de septembre brûlant

Durée de la vidéo : 1 min

Ce mois de septembre devrait être le plus chaud jamais mesuré. La chaleur a touché une grande partie de la France et du monde cette semaine, mais pas seulement cette semaine.

À Toulouse (Haute-Garonne), c’est l’été en automne : 33°C dans l'après-midi du jeudi 28 septembre. Chacun cherche de l’ombre et des réponses. Pourquoi une telle chaleur fin septembre ? "On n’a pas du tout l’impression d’être fin septembre", témoigne une femme. Un jeune homme indique : "Même si la météo change vite à Toulouse, ça n’est pas normal qu’il fasse 30°C, voire plus." Le mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré en France.

Des records battus dans plusieurs villes

Partout, des records ont été battus. Il faisait 37°C à Poitiers (Vienne), 35°C à Orly (Val-de-Marne) ou encore 31°C à Lorient (Morbihan). En moyenne, il a fait 3,5°C de plus chaud que la normale. Selon une climatologue, il faudra s’y habituer. "On va connaître dans les années à venir des températures au mois de septembre qu’on avait plutôt l’habitude d’avoir au cœur de l’été", explique Françoise Vimeux, climatologue à l’Institut de recherche pour le développement. Ces épisodes de chaleur ont des conséquences sur la biodiversité. En septembre, le monde entier a suffoqué, dont le Brésil qui sort à peine de l’hiver.