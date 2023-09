Suisse : les glaciers fondent comme neige au soleil

Durée de la vidéo : 1 min

2023 est devenue une année terrible pour le climat. La dernière preuve en date, c’est la fonte des glaciers en Suisse. En deux ans, ils ont perdu quasiment 10% de leur masse, soit autant qu’entre 1960 et 1990.

La neige qui cède du terrain, des îlots rocheux qui se forment au milieu de la glace, la pierre qui grignote sur le blanc. L’Académie suisse des sciences naturelles alerte : les glaciers helvètes n’ont jamais fondu aussi vite. Ils ont perdu 10% de leur volume, uniquement ces deux dernières années, autant qu’en 30 ans, entre 1960 et 1990, du jamais-vu. Certains glaciers ont perdu plus de six mètres de manteau neigeux. En cause, des hivers pauvres en neige et des étés très chauds, deux années de suite.

Un désastre climatique

Résultat, impossible pour les glaciers de se régénérer. Un problème, car ce sont eux qui alimentent en partie de nombreux fleuves et rivières en Europe. "Il y a de moins en moins d’alimentation des grands fleuves en fin de printemps et en été. On le voit bien avec le Rhin mais c’est aussi le cas pour le Rhône", explique un expert. Selon le dernier rapport du GIEC, la fonte des glaces est l’une des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique.