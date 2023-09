Haut-Karabakh : l’exode des Arméniens s’accélère

Durée de la vidéo : 1 min

Une semaine après l’offensive de l’Azerbaïdjan, la région du Haut-Karabakh s’est vidée de la moitié de ses habitants. Des Arméniens qui ont pris la route de l’exil. L’Arménie dénonce une épuration ethnique et appelle la communauté internationale à agir.

Neuf jours après l’offensive éclair de l’armée azerbaïdjanaise, le Haut-Karabakh continuait, jeudi 28 septembre au matin, de se vider de sa population arménienne. Des kilomètres d’embouteillage de réfugiés qui ont tout abandonné dans la précipitation. "Tout le monde en est conscient, on a perdu notre vie, on n’a rien emporté, on a tout laissé derrière nous, on ne sait pas où aller", s’exprime une réfugiée arménienne. Plus de la moitié des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont fui leur maison. Il était hors de question pour eux de rester, sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan exhibe ses trophées

Le Premier ministre arménien dénonce un nettoyage ethnique contre les Arméniens du Haut-Karabakh, alors que les autorités azerbaïdjanaises jurent qu’elles ne leur feront aucun mal. Dans le même temps, elles exhibent fièrement les trophées de leur victoire militaire, les armes saisies aux séparatistes, l’arrestation aussi d’un ancien chef des Arméniens du Karabakh. Dans les rues de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, on se réjouit avant tout de ce triomphe.