Haut-Karabakh : au moins 19 000 personnes ont trouvé refuge en Arménie, selon Erevan

En voiture ou à pied, des milliers d'habitants du Haut-Karabakh ont fui leur région après la victoire militaire remportée par l'Azerbaïdjan dans ce territoire sécessionniste.

Elles prennent la route de l'exil. Au moins 19 000 personnes "déplacées de force" ont quitté le Haut-Karabakh pour rejoindre l'Arménie, a annoncé le vice-Premier ministre arménien, Tigran Khatchatrian, mardi 26 septembre, une semaine après une offensive de l'Azerbaïdjan dans cette région sécessionniste du Caucase.

Un flot ininterrompu de véhicules se pressait, mardi, au dernier poste de contrôle azerbaïdjanais avant le territoire arménien. Certaines personnes passaient à pied. "Ils nous ont expulsés", a lancé un homme, en passant devant les soldats azerbaïdjanais. Lundi, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, avait réaffirmé la promesse que les droits des Arméniens de l'enclave seraient "garantis". L'Azerbaïdjan s'est aussi engagé à permettre aux rebelles qui rendraient leurs armes d'aller en Arménie.

La France dénonce "l'œil complice de la Russie"

La France a estimé, mardi, que l'exode "massif" des Arméniens du Haut-Karabakh se déroulait "sous l'œil complice de la Russie", qui avait déployé en 2020 une force de maintien de la paix sur place. Paris a rappelé qu'elle tiendrait "pleinement responsable l'Azerbaïdjan du sort de la population arménienne". "Nous nous opposerons à toute remise en cause de l'intégrité territoriale de l'Arménie", a aussi prévenu la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, à l'Assemblée nationale.

L'Union européenne doit recevoir, mardi, à Bruxelles, de hauts représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que la France et l'Allemagne, seront représentés par leurs conseillers nationaux à la sécurité. La semaine suivante, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président azerbaïdjanais se rencontreront, le 5 octobre, en Espagne, avec la participation du président français, Emmanuel Macron, du chancelier allemand, Olaf Scholz et du président du Conseil européen, Charles Michel.