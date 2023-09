Eurozapping : une attaque au couteau dans une école espagnole

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 28 septembre.

En Espagne, un élève de 14 ans fait irruption dans une école avec deux couteaux. La scène s’est déroulée dans la ville de Jerez de la Frontera, dans le sud de l’Andalousie. Trois enseignants et deux de ses camarades ont été blessés. Le jeune adolescent a été appréhendé par la police. Pour l’instant, personne ne sait ce qui a motivé son geste. Comme il est âgé de 14 ans, il devra répondre de ses actes devant la justice.

La Suède frappée par une guerre des gangs

En Suède, la guerre des gangs fait rage. Une explosion a eu lieu à Uppsala dans le nord du pays. Un règlement de compte criminel qui a mal tourné. Une femme de 25 ans a perdu la vie. Il s’agit de la troisième victime collatérale en deux jours. De plus en plus de mineurs sont impliqués dans ces attaques, et les victimes innocentes se multiplient. En un an, sept personnes étrangères à ces affaires criminelles ont été tuées.