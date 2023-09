Climat : en septembre 2023, des records de températures devraient être battus partout dans le monde

Présente sur le plateau du 8 Heures, mardi 26 septembre, la journaliste météo Valérie Maurice indique que le mois de septembre devrait être le plus chaud jamais enregistré en France mais aussi à l'échelle mondiale, avec des records de températures battus au Mexique ou encore au Japon.

Mois après mois, les températures enregistrées sont supérieures aux normales de saison. "C'est un cycle infernal", indique la journaliste météo Valérie Maurice, présente sur le plateau du 8 Heures, mardi 26 septembre. "La première décade d'octobre va certainement rester estivale. (...) On est parti pour battre le record de 1949" en ce qui concerne le mois de septembre 2023, poursuit-elle.



Des records battus partout dans le monde

En septembre 1949, on avait eu un écart avec la normale de 3,2°C. "On attend la fin du mois, bien évidemment, mais on est entre 3,6°C et 3,7°C, ce qui est énorme", précise Valérie Maurice. Le mois de septembre devrait également être "le mois de septembre le plus chaud" jamais enregistré "à l'échelle mondiale, parce qu'on bat encore en ce moment des records au Mexique, au Japon, et malheureusement, on est sur une pente infernale", conclut la journaliste météo.