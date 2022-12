Environnement : écouter la nature pour mieux s'en approcher

Conduire avec un son de pluie, se réveiller avec les oiseaux… Les Français aiment se ressourcer en écoutant les sons de la nature. Ce marché est en plein essor.

En ville, il est possible de s'évader et de retrouver des sons de la nature grâce à des applications. Les chants d'oiseaux peuvent aider à se relaxer ou à s'endormir, mais aussi à se réveiller. Ainsi, les réveils avec des chants d'oiseaux sont très prisés. "Je vais me l'offrir pour Noël", assure une femme. Les ventes de ce produit phare ont d'ailleurs explosé. "On a des croissances à deux chiffres par rapport à 2019, de 30 % à 40 %", indique Valérie Durandy, directrice marketing Natures et Découvertes.

Des bruits de plus en plus recherchés

Le constructeur automobile Kia propose, dans ses nouvelles voitures électriques, de conduire au son de la pluie. Au fur et à mesure que la nature disparaît, ses bruits sont de plus en plus recherchés. Fernand Deroussen est le premier audio-naturaliste à avoir capturé des bruits pour en faire des CD. Il installe des "pièges à son", en posant des microphones dans la végétation. "Il ne faudrait pas qu'on mette en boîte tous les sons de la nature et qu'après on se contente de ça", assure-t-il.