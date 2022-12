Réchauffement climatique : la fonte des glaces met en péril les grottes autrichiennes

Mardi 6 décembre, le 20 heures se rend en Autriche où la fonte des glaces au sein des grottes inquiète. Certaines d'entre elles sont menacées de disparition.

Bien qu’elle soit moins visible que pour les glaciers, la fonte des glaces dans les grottes est l’une des conséquences inquiétantes du réchauffement climatique. Ces grottes sont nombreuses dans les Alpes autrichiennes. "Depuis les premières mesures en 1850, le glacier a beaucoup reculé", analyse Roman Erler dans le Glacier d’Hintertuxer (Autriche). Des visites sont organisées au sein de la grotte. Les touristes devront débourser 27 euros par personne.



Des grottes analysées



Ces grottes des Alpes autrichiennes sont analysées. "C’est de la glace pérenne et ancienne qui s’est déposée dans la grotte, il y a à peu près 1 000 ans", décrit Tanguy Racine, paléoclimatologue. Malgré son ancienneté, cette glace fond désormais. À l’intérieur, de l’eau liquide à 5 °C est présente et c’est elle qui fait fondre la glace et des crevasses se creusent entre la glace et la roche. "Il y a un retrait d’une cinquantaine de centimètres", constate Tanguy Racine. Pour collecter des informations, le paléoclimatologue multiplie les prélèvements.