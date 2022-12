Culture : le peintre Walter Sickert était-il Jack l'Éventreur ?

Le peintre anglais du XIXe siècle, Walter Sickert, est soupçonné d'avoir été Jack l'Éventreur. L'identité du mystérieux tueur en série de Londres est encore inconnue.

Walter Sickert, star de la peinture anglaise du XIXe siècle et personnage énigmatique, continue de questionner. L'artiste pouvait tout aussi bien peindre des tableaux colorés que des scènes de nu dérangeantes ou des scènes de crime. Au même moment, Jack l'Éventreur fait des victimes à Londres (Royaume-Uni). Depuis 130 ans, une rumeur laisse entendre que Walter Sickert et le serial killer étaient la même personne.

Le peintre s'est inspiré de l'histoire de Jack l'Éventreur

Le peintre aimait transgresser et représentait des scènes de théâtre, ce que personne ne faisait puisqu'elles étaient jugées vulgaires. Quelques années après les crimes jamais élucidés de Jack l'Éventreur, Walter Sickert s'inspire des journaux qui racontent l'affaire et fait poser des prostituées dans son atelier. "Ces tableaux ont contribué à la création de cette légende noire qui entoure Sickert", explique Clara Roca, commissaire de l’exposition "Walter Sickert : Peindre et transgresser" au Petit Palais. Le peintre est encore soupçonné.