Biodiversité : les hérissons sont en danger à cause de la sécheresse

Les hérissons sont fragilisés par la sécheresse. Une association vient d’en réintroduire six dans le parc du château de Chantilly.

Ils ont fait leur retour à la vie sauvage. Six hérissons ont été lâchés, mercredi 30 août, dans le parc du château de Chantilly. Blessé, empoisonné ou privé de leur habitat détruit par l’urbanisation, ils sont préservés dans cet environnement et pourront jouer leur rôle. "Il va fouiner, tout déranger un peu. Cela va faire bouger un peu la nature", précise Christophe Rousseau, président de Picardie Faune Sauvage. En se nourrissant de chenilles ou d’escargots, ils contribuent à restaurer les écosystèmes.

Victime du réchauffement climatique

Cette fonction importante justifie de les protéger. Dans son centre, Sarah reçoit chaque jour de nouveaux pensionnaires. Ce jour-là, elle reçoit un hérisson tout maigre et déshydraté. "Tous les jours, on donne des conseils. Quand on a de la place, on les récupère", affirme-t-elle. L'animal aurait aussi du mal à s’habituer au réchauffement climatique. Il a notamment des difficultés à trouver de l’eau dans les flaques.