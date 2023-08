Brésil : des dérives abusives envers les employés dans les exploitations de café

L’arabica est un café doux et parfumé cultivé sans pesticides au Brésil. Il a tout pour plaire mais le traitement des employés est loin d’être exemplaire entre les salaires dérisoires et les logements insalubres.

De juillet à octobre, les machines agricoles des ouvriers agricoles venus de tout le Brésil tournent à plein régime. Dans l’une des plus grosses plantations du pays, il y a plus d’un million de pieds de café. C’est la fierté de Leonardo Custodio. En tant que directeur de la qualité d’exportation, il produit dans la plantation un arabica sans pesticides, une variété de café vendue depuis trois ans à une célèbre marque de café italien.



Plus de 2 800 travailleurs secourus l’an dernier

Pour avoir l’autorisation de vendre son café outre-Atlantique, l’entreprise assure devoir respecter un cahier des charges sociales et environnementales très strict. "Pour avoir le droit d’exporter, on doit remplir plus de 20 critères pour prouver que notre entreprise contrôle toute sa chaîne de production du début à la fin", affirme Leonardo Custodio. Mais le secteur du café n’est pas à l’abri des dérives. Umberto et son unité d’inspection arrivent ce jour-là dans la plantation de café. 13 ouvriers y travaillent sans compter leurs heures et sans matériel de protection. L’un d’eux a eu le courage d’alerter les agents. L’an dernier, l’équipe d’inspection a secouru plus de 2 800 travailleurs dans des exploitations.