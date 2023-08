Etats-Unis : la galère des habitants de Floride non assurés après le passage de l’ouragan Idalia

Aux Etats-Unis, l’ouragan Idalia n’est plus qu’une tempête tropicale. Elle a fait deux morts et laisse derrière elle un paysage sinistré. De nombreux habitants ont tout perdu et ils n’avaient pas d’assurance.

Depuis le canal qui borde sa maison, l’ouragan Idalia lui a laissé un souvenir bien encombrant. Kayla McDonald a eu jusqu’à 40 centimètres d’eau dans sa maison. Heureusement, elle est assurée, mais elle paye plus de 6 000 euros pour ce service. "C’est beaucoup, on ne va pas se mentir", précise-t-elle. L'ouragan va lui entraîner une augmentation des prix des assurances. Face aux ouragans de plus en plus violents, les assureurs ont augmenté les prix par deux.



Les assurances quittent la Floride

Nate Gorgen a vu sa maison inondée. Il ne touchera pas un euro des assurances car il n’est pas assuré. "Il y a un mois et demi, mon assureur m’a annoncé qu’il quittait la Floride et que mon contrat était résilié. Je serai très étonné que cela me coûte moins de 70 000 euros", affirme-t-il. Quatre sociétés d’assurances ont quitté l’état américain dont la plus importante, car la Floride est un gouffre financier pour les assurances.