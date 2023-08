Climat : en Antarctique, le glacier Thwaites est touché par le réchauffement climatique

La fonte des glaciers est l’un des plus grands dangers de la planète. En Antarctique, le glacier Thwaites montre des signes de faiblesse. Les précisions de Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 31 août.

En Antarctique, le glacier Thwaites montre des signes de faiblesse. Que se passe-t-il ? "Le glacier Thwaites est le plus large du monde. Il déverse dans l’océan sur un front de 120 kilomètres. (...) Il fait la taille de la Grande-Bretagne", détaille le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 31 août. Mais sa pollution fait de lui une sorte de bouchon qui retient la calotte de l’ouest de l’Antarctique et qui retient aussi l’énorme masse de glace de s’écouler dans l’océan.

Le glacier pourrait fondre rapidement

"Or, le glacier Thwaites recule d’un kilomètre chaque année, ce qui est très rapide, et il déverse des milliards de tonnes de glace dans la mer. S’il fondait totalement, Thwaites ferait monter les océans de 65 centimètres", poursuit-il. De plus, le glacier pourrait fondre rapidement. "Avec le réchauffement, l’eau de mer plus chaude s’infiltre par en dessous et creuse des cavités : la plateforme de glace se fissure, se disloque et le glacier ne s’appuie plus sur la roche. Plus rien ne retient son écoulement. Ce point de non-retour pourrait être franchi dans les prochaines années", explique le journaliste.