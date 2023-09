Haut-Karabakh : une région au cœur d’un conflit avec l’Azerbaïdjan

Durée de la vidéo : 1 min

Des pourparlers de paix ont commencé entre les autorités azerbaïdjanaises et les séparatistes arméniens sur la réintégration du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Le point avec Étienne Leenhardt.

Le cessez-le-feu, décrété mercredi 20 septembre entre les séparatistes du Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan, a été violé à plusieurs reprises. La tension reste très forte. "Le Haut-Karabakh, c’est cette région montagneuse (…) rattachée à l’Azerbaïdjan depuis plus d’un siècle, mais elle est peuplée d’Arméniens. Ils sont encore 120 000 aujourd’hui", explique le journaliste Etienne Leenhardt. "À la fin de l’Union soviétique, le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance avec le soutien de l’Arménie", poursuit-il.

5 000 Arméniens ont dû fuir la région

Cette déclaration "a provoqué deux guerres : la première remportée par l’Arménie au début des années 90, qui a fait 60 000 morts, et la deuxième en 2020, plus de 6 000 morts. C’est l’Azerbaïdjan qui en a profité pour récupérer les territoires." Après une troisième, plus courte, les pro-Arméniens "ont dû rendre les armes et engager des négociations avec l’Azerbaïdjan", rappelle Étienne Leenhardt. 5 000 Arméniens ont déjà fui la région. Le risque que l’Azerbaïdjan veuille vider la région de sa population arménienne pour y installer une population azérie "est réel, notamment parce que ceux qui pourraient s’interposer, comme la Russie (qui a longtemps soutenu la cause arménienne), mais aussi les Occidentaux regardent ailleurs : vers le conflit en Ukraine", conclut le journaliste.