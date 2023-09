Animaux : la fourmi de feu repérée pour la première fois en Europe

Durée de la vidéo : 2 min

C'est un tout petit mais redoutable envahisseur. 88 nids de fourmis de feu, un insecte venu d’Amérique du Sud, ont été découverts en Sicile. C'est inquiétant, car les fourmis de feu dévorent tout. Elles ont un dard et elles piquent les animaux comme les hommes.

Du haut de leurs 4 mm, les fourmis de feu ont été filmées près d’un port sicilien, une première en Europe. "On les a trouvées presque par hasard. Des habitants nous ont envoyé des photos de ces fourmis, dont la morsure est particulièrement douloureuse", explique Mattia Menchetti, entomologiste à l’institut de biologie évolutive de Barcelone, en Espagne.

Dangereuse pour les animaux et pour l’homme

Les mandibules de cette fourmi mordent, son dard pique, son venin provoque des démangeaisons et des pustules jusqu’au choc anaphylactique. Une dizaine de personnes en meurt par an aux États-Unis. La fourmi de feu est partie d’Amérique latine, et a voyagé jusqu’en Sicile. Dans le Var, une espèce voisine a été découverte l’an dernier. Les reines volent et peuvent donc parcourir des milliers de kilomètres si elles voyagent en bateau dans du bois ou des plantes en pot. En ville, cette fourmi adore grignoter toutes sortes de câbles et provoquer des courts-circuits. Seule la Nouvelle-Zélande a réussi à s’en débarrasser avec un mélange massif de parasites et d’insecticides.