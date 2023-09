Glyphosate : la Commission européenne propose de prolonger son autorisation pour 10 ans

Durée de la vidéo : 1 min

La bataille du glyphosate est relancée. Mercredi 20 septembre, la Commission européenne a annoncé qu'elle allait réclamer le renouvellement de l'autorisation de l'herbicide pour 10 ans au sein de l'UE. Encore faut-il que les États soutiennent cette proposition.

Il est le plus utilisé des pesticides, le plus connu, et le plus controversé. Le glyphosate va-t-il être encore utilisé les 10 prochaines années ? C’est ce que propose la Commission européenne. Pour Sébastien Berger, céréalier dans la Vienne, impossible de désherber quand la terre est humide. "Si demain on nous supprime le glyphosate, je ne donne pas cher de mon exploitation dans les années à venir", estime-t-il.

La France veut progressivement se passer du glyphosate

Bruxelles s’appuie sur l’Autorité européenne de la sécurité des aliments. Mais l’analyse est biaisée pour ses opposants. La France va-t-elle voter les prolongations ? "On défend la position scientifique, [le glyphosate] n’est pas suffisamment dangereux pour être interdit du jour au lendemain, mais suffisamment problématique pour chercher progressivement à s’en passer", explique Pascal Canfin, député Renew. Les États membres ont jusqu’au 13 octobre pour trouver un terrain d’entente.

Parmi nos sources :

Étude de l’agence européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Communiqué de presse de Générations Futures, ONG opposé à l’utilisation du glyphosate

Liste non exhaustive.