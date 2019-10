EN IMAGES. Liban, Chili, Hong Kong… Quand le masque du Joker surgit dans les manifestations

Depuis la sortie du film "Joker", le maquillage de Joaquin Phoenix a fait son apparition dans plusieurs manifestations à travers le monde. Sans détrôner, pour le moment, le masque de Guy Fawkes.

Le Joker, criminel facétieux et clown sans foi ni loi, fait le tour du monde. Et pas seulement dans les salles de cinéma, où le film de Todd Phillips cartonne. En quelques semaines, il est devenu l'un des visages les plus repris dans les manifestations qui secouent certains pays. Des rues de Beyrouth, au Liban, à celles de Hong Kong, en passant par le Chili, qui connaît sa plus grande contestation depuis la fin de la dictature, ou encore à Londres et aux Etats-Unis, le maquillage de Joaquin Phoenix a fait son apparition dans nombre de soulèvements populaires.

Pour autant, le Joker n'a pas encore détrôné son grand rival des manifestations : le masque de Guy Fawkes dans V pour Vendetta, bien plus répandu, notamment à Hong Kong, à en croire les photographies publiées par les agences de presse. "Les manifestants les plus pauvres (…) portaient beaucoup le masque de V. Le Joker, beaucoup moins. J’ai vu trois ou quatre filles de 19 ou 20 ans maquillées en Joker, mais c’est tout", rapporte Patricia Khoder, qui a suivi les manifestations au Liban pour L'Orient-Le Jour, à CheckNews. La victoire du Joker sur les autres personnages de la pop culture n'est pas encore acquise. Franceinfo fait le tour du monde de son apparition.