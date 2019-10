Liban : face à la pression de la rue, les partis acceptent un plan de réformes du Premier ministre Saad Hariri

Les principaux dirigeants politiques ont répondu dimanche à l'ultimatum du Premier ministre, acceptant notamment de ne plus imposer de nouveaux impôts et un programme de privatisations.

Ils étaient conspués depuis plusieurs jours dans les rues du Liban. Les principaux partis libanais ont finalement accepté une série de réformes proposées par le Premier ministre, Saad Hariri, a appris l'AFP de source gouvernementale, dimanche 20 octobre.

Face à la pression de la rue, le chef du gouvernement avait donné trois jours à son gouvernement pour avaliser ces réformes, jusque-là bloquées par les divisions politiques. Cet ultimatum expire lundi en début de soirée.

Les principaux dirigeants politiques ont répondu dimanche à cet ultimatum, acceptant notamment de ne plus imposer de nouveaux impôts et un programme de privatisations, a indiqué à l'AFP un responsable du gouvernement sous couvert de l'anonymat. Saad Hariri "a envoyé son plan à toutes les parties concernées et a reçu leur accord", a indiqué ce responsable, citant notamment les deux grandes formations ayant la majorité au gouvernement, le Mouvement patriotique libre (MPL) et le Hezbollah.

Un conseil des ministres devrait donner lundi matin son approbation formelle, en présence du président Michel Aoun.

Des centaines de milliers de personnes dans la rue

Les dernières manifestations ont été déclenchées par l'annonce inopinée, jeudi, d'une nouvelle taxe sur les appels effectués via les applications de messagerie comme WhatsApp.

Le discours télévisé du lendemain de Saad Hariri a été largement interprété par les manifestants comme une tentative de sauver in extremis la classe politique. Celle-ci est huée dans la rue pour sa corruption et son incapacité à conduire des réformes, dans un pays aux infrastructures déliquescentes.

Dimanche, pour le quatrième jour consécutif, les Libanais sont descendus dans tout le pays pour réclamer le départ de l'ensemble de la classe politique. La mobilisation a encore gagné en ampleur pour atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes.