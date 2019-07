GRAND FORMAT. "Nous perdons nos libertés" : ces habitants de Hong Kong se battent pour préserver leur identité face à la Chine

"Sous les feux du soleil, on apercevait un hérissement gigantesque de murs et de toits, une masse d'édifices compacte et soudée comme un bloc. Cette île était Hong Kong." Soixante ans plus tard, les mots de Joseph Kessel dans Hong Kong et Macao écrits en 1957 résonnent encore dans cette ville bouillonnante, où le temps ne semble jamais s’arrêter. Certes, les jonques de pêcheurs qui voguaient autrefois le long de la rivière des Perles ont disparu au profit des ferries touristiques et les rangées de gratte-ciels à l’architecture parfois délirante cachent désormais les anciens bâtiments coloniaux... Mais le romancier français avait vu juste : "Pourquoi, au milieu de tant d'autres, Hong Kong a-t-elle cet aspect, ce destin prodigieux ?"

Rétrocédée à la Chine en 1997 après avoir été une colonie britannique pendant cent cinquante-cinq ans, Hong Kong est un territoire unique. Régie selon le principe "d’un pays, deux systèmes", la ville aux 7,4 millions d’habitants possède son propre gouvernement, sa propre monnaie et rédige ses lois. Ses langues officielles sont le cantonais et l’anglais. Toutefois, cette identité inclassable est de plus en plus menacée par Pékin, dont la mainmise inquiète les habitants. Cinq ans après le mouvement des Parapluies en 2014, les Hongkongais redescendent dans la rue pour demander le retrait définitif d'un projet de loi qui faciliterait les extraditions vers la Chine continentale et l’instauration de la démocratie. Plongée au cœur d'un territoire à l'identité unique.