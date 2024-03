Vol MH370 : après dix ans de mystère, l'enquête pourrait être rouverte

Vendredi 8 mars, dix ans jour pour jour après la disparition du Boeing et de ses 227 passagers, la Malaisie n'exclut pas de mener de nouvelles investigations.

Crash, prise d'otage, ou bien suicide du pilote… Qu'est-il arrivé au vol Malaysia Airlines 370 ? Dix ans jour pour jour après sa disparition, le mystère reste entier, vendredi 8 mars. À son bord se trouvaient 227 passagers, et 12 membres de l'équipage. "Pour moi, ce n'est pas un mystère cette histoire, (...) on nous cache la vérité", estime Ghyslain Wattrelos, dont la femme et les deux enfants se trouvaient à bord.



Un débris sur une plage réunionnaise, et des questions

Ce jour-là, le Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur en Malaisie et s'envole en direction de Pékin, en Chine. Trente-neuf minutes plus tard, les systèmes de communication sont désactivés manuellement. Selon les autorités, l'appareil a fait demi-tour, puis s'est abîmé en mer dans l'Océan Indien. Aucun débris flottant ne sera retrouvé, excepté un aileron, sur l'île de la Réunion en 2015, preuve irréfutable selon les autorités que l'avion a bien disparu dans l'Océan Indien. Toutefois, de nombreuses questions demeurent, et le gouvernement malaisien a évoqué une possible réouverture de l'enquête. Un soulagement pour les proches de disparus.