Loire-Atlantique : Le Croisic se prépare aux grandes marées

Des coefficients très élevés de marée sont annoncés, dès dimanche 10 mars, en Loire-Atlantique. Au Croisic, les riverains se préparent face au risque de crues.

Au Croisic (Loire-Atlantique), les riverains se protègent, vendredi 8 mars, à l'approche des grandes marées. Avec un coefficient très élevé, elles pourraient provoquer de nouvelles crues. Un restaurateur se tient prêt et a prévu de disposer des sacs de sable le long de la baie vitrée de son établissement. Dans une boutique de vêtements, qui a été inondée en février 2024, une vendeuse a surélevé sa marchandise.

Consulter les horaires des marées

Dans une rue, l'une des plus exposées en cas de crue, les habitants sont équipés. La municipalité se mobilise pour fournir des protections et les élus appellent à la prudence. "On ferme les parkings, on va fermer, avec des barrières, les rues où il y a des risques d'inondations, pour éviter que les véhicules fassent un mouvement sur l'eau", explique Alain Bourdic, adjoint aux finances et au domaine public. Les autorités invitent à consulter les horaires des marées. Les plus gros coefficients sont prévus au début de la semaine du 11 mars.