Soudan : près de 1 800 blessés dans une guerre qui fait rage

Article rédigé par L. Desbonnets, O. Labalette, M. Werth - France 2 France Télévisions

Les troupes de deux généraux, qui avaient pris le pouvoir ensemble il y a un an et demi, s’affrontent à Khartoum et dans plusieurs villes du pays. Les habitants se barricadent chez eux, alors que les bombardements sont incessants. Il y aurait 1 800 blessés selon l'ONU.

L’aéroport de Khartoum (Soudan) a été bombardé à l’arme lourde, lundi 17 avril. Des avions sont en feu. Il s’agit du troisième jour de guerre ouverte dans la capitale du Soudan. Des frappes aériennes et des tirs constants d’armes automatiques retentissent. Les Soudanais fuient ou se terrent dans les sous-sols. La population se barricade car on compte déjà 180 morts entre les civils et les militaires. "Je ne peux pas sortir de la maison, c’est très dangereux dehors. Les militaires sont partout et on ne sait pas qui est qui", décrit un ingénieur vivant à Khartoum.

Deux ex-alliés se font la guerre Les rues sont désertées et livrées à une guerre entre deux hommes : l’actuel chef des armées contre le leader puissant d’un groupe de mercenaires. En 2021, ils font ensemble un coup d’État et empêchent le transfert du pouvoir aux civils, malgré les protestations de milliers de Soudanais. Aujourd’hui, ces ex-alliés se font la guerre. Les deux hommes prétendent tous les deux avoir pris le contrôle d’un site stratégique.