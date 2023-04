Inflation : quand les supermarchés allemands retirent les produits trop chers

En Allemagne, les supermarchés refusent de vendre les produits trop chers. C’est un véritable bras de fer avec les industries de l’agroalimentaire.

Inutile de chercher. Dans la plus grande enseigne de supermarchés allemande, vous ne trouverez plus certaines des marques les plus connues. Le riz Uncle Ben’s, la nourriture pour animaux Pedigree, ou encore les barres chocolatées Mars. À la place, la vendeuse conseille des équivalents en marques distributeurs. Tous ces produits ne sont pas en rupture de stock. La chaîne de supermarchés, qui n’est pourtant pas une enseigne discount, a simplement refusé les hausses de prix demandées par les fabricants, jusqu’à +20%.

300 millions de chiffre d'affaires en moins pour Mars

Depuis quelques mois, la grande distribution en Allemagne en fait même un argument dans ses publicités. "Une éclipse de Mars", dit une affiche. "Essayez nos produits bon marché" dit une autre. Les enseignes espèrent ainsi faire plier les fabricants. Mais le risque, c’est que leurs clients aillent voir ailleurs, qu’ils changent de supermarché pour retrouver leurs marques préférées. "J’ai vraiment l’impression que les rayons ne sont pas bien remplis, et souvent il manque des choses et ça me tape sur les nerfs", dit une cliente. Alors, qui a le plus à perdre quand les négociations sont rompues ? En n’étant plus disponible en ce moment dans de nombreux supermarchés allemands, Mars renonce, selon les spécialistes, à environ 300 millions d’euros de chiffre d’affaires.