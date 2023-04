Réforme des retraites : ces premiers salariés qui ne partiront pas avant 64 ans

G. De Florival, B. Six, M. Baron, A. Bouville, L. Sabas

Le président a confirmé, lors de son allocution du lundi 17 avril, qu’il refusait de revenir sur la réforme des retraites. La génération née en 1968 sera donc la première à ne pas pouvoir partir avant 64 ans.

Les seniors en entreprises sont les premiers concernés par le recul de l’âge de départ à la retraite. À partir de septembre, celles et ceux qui pensaient pouvoir s’arrêter devront travailler un peu plus longtemps. À Tourcoing (Nord), dans une entreprise de métallurgie se trouvent de nombreux seniors. Sur les 160 employés, 20% ont plus de 55 ans. Mohamed Naimi est né en 1963. Il devra donc travailler neuf mois supplémentaires. Ici, les salariés portent des pièces de métal à la force des bras tous les jours.



La durée de cotisation allongée

Avec la réforme, l’âge de départ est progressivement relevé de trois mois chaque année. Par exemple, si vous êtes nés en 1964, vous pourrez partir avec une retraite à taux plein à 63 ans. La génération 1968 sera, elle, la première à travailler jusqu’à 64 ans en 2030. Dans cette entreprise, le premier concerné par la réforme est le directeur. Né en 1961, il devra travailler trois mois de plus. Il accueille la nouvelle sereinement. Le mouvement accélère aussi l’allongement de la durée de cotisation. Pour une retraite à taux plein, il faudra donc avoir cotisé 43 ans dès 2027.