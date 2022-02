Sahel : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur le retrait de l'armée française au Mali

Neuf ans après le lancement de l'opération militaire Serval au Mali, le président Emmanuel Macron a confirmé, jeudi 17 février, le retrait "ordonné" des troupes françaises lors d'une conférence de presse, en amont d'un sommet Union européenne-Union africaine, à Bruxelles. Le conflit a causé la mort de 53 soldats français.



Reconnaissant le "rôle fédérateur" de la France dans cette mobilisation internationale de 25 000 hommes et femmes, Emmanuel Macron a souligné le "message de continuité à notre engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel". Voici ce qu'il faut retenir des annonces du président de la République.

Des militaires seront redéployés du Mali vers le Niger

"La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les participants à la task force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali", a annoncé Emmanuel Macron.

Ce retrait sera effectué "de manière ordonnée avec les armées maliennes et avec la mission des Nations unies au Mali". Pendant cette période, "des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali".

"Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali", a dit le président en référence à la junte au pouvoir dans le pays depuis le putsch du 26 mai 2021, le deuxième en moins d'un an. "La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir", a-t-il estimé.

Trois unités militaires françaises fermeront

Les "emprises" françaises de Gossi, de Ménaka et de Gao vont donc fermer, selon le président. Dans les prochaines semaines et mois, un "appui" sera fourni "à chacun des pays de la région sur la base des besoins [qu'ils] auront exprimés". Cet appui pourra être "de l'aide en matière d'entraînement, de la fourniture d'équipements, voire un appui à leurs opérations contre le terrorisme".

"Les attentes de nos partenaires ont évolué. La sensibilité des opinions publiques des pays de la région a elle aussi changé", a constaté Emmanuel Macron. Il faut en "tirer les conséquences" et "nous recentrer sur demande de nos partenaires, là où notre contribution est attendue".

Interrogé sur le calendrier de retrait des forces françaises, Emmanuel Macron a estimé que la fermeture des bases au Mali allait "prendre quatre à six mois". Pour rappel, ce matin, l'Elysée mentionnait "juin 2022" comme échéance pour la définition du nouveau dispositif au Sahel.

Les pays du golfe de Guinée seront plus impliqués dans la lutte contre le terrorisme

A la suite d'attaques dans le nord du Bénin, Emmanuel Macron souhaite impliquer et appuyer "davantage les pays voisins, la bande sahélienne, à savoir les pays du golfe de Guinée". En effet, ces Etats sont "de plus en plus exposés à des tentatives d'implantation des groupes terroristes sur leur territoire".

En plus du G5 Sahel, de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), l'initiative Accra doit devenir un "cadre de référence", sans toutefois "créer de nouvelles structures régionales", pour lutter contre le terrorisme. Cette initiative rassemble le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin.

Des programmes civils et sociaux seront déployés à destination des populations

Si les populations civiles du Sahel sont "la première cible des exactions d'Al-Qaïda et de Daech", "elles ne peuvent pas pour autant être réduites à un rôle de victime", estime Emmanuel Macron. Elles sont aussi le "rempart contre ces groupes [terroristes]". Ce "sursaut civil" ne peut seulement être traité "par le prisme trop étroit de la sécurité".

Il s'agira de "déployer des programmes civils et sociaux", qui "viendront prévenir l'expansion des groupes terroristes et consolider les stratégies des autorités nationales". Le président a par ailleurs rappelé le travail de coordination de l'Alliance pour le Sahel, qui "réunit (...) plus de 25 partenaires, dont bientôt les Etats-Unis, 22 milliards [d'euros] d'engagement financier, plusieurs milliers de projets".