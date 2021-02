VIDEO. Mali : avec la force spéciale Takuba, qui lutte contre le jihadisme

Dans ses interventions, le chef de l’État Emmanuel Macron a évoqué le renforcement de la fameuse force Takuba : les forces spéciales françaises et européennes qui forment les Maliens et les accompagnent dans leurs combats contre les djihadistes. Leurs hélicoptères survolent la zone des trois frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, là où sévit l’État islamique au Grand Sahara. Le groupement Tabuka, des militaires de l’opération Barkhane, lutte contre le djihadisme.

Une quinzaine d’opérations déjà réalisées

Les soldats d’élite ont déjà réalisé une quinzaine d’opérations avec les Maliens. Ils les conseillent, les encadrent et les mènent au combat. "Les Maliens, on a vraiment réussi à construire du team building avec eux. Je pense qu’ils sont assez fiers d’évoluer aux côtés de forces spéciales européennes", explique le capitaine de corvette. Tout repose sur l’extrême discrétion, l’apanage des forces spéciales.