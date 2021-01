Document franceinfo "On a fait notre job, on a sauvé des vies" : le témoignage d'un soldat français blessé dans une attaque terroriste au Mali

"On a fait notre job, on a sauvé des vies" : le témoignage d'un soldat français blessé dans une attaque terroriste au Mali

Le caporal-chef Jordan faisait partie de l'équipage d'un blindé qui s'est interposé entre un convoi encadré par des soldats de l'opération Barkhane et un véhicule kamikaze qui s'est fait exploser. L'attaque avait fait six blessés dont le militaire de 25 ans.

C'était il y a une semaine, vendredi 8 janvier, dans le centre du Mali : un véhicule suicide explosait au contact d'un convoi protégé par les soldats français de l'opération Barkhane. L'attentat avait fait six blessés. Il aurait pu faire de nombreux morts, si un VBCI, un blindé lourd français, ne s'était pas interposé entre le convoi et le kamikaze. Les six blessés formaient l'équipage du blindé. Ils ont été rapatriés en France. franceinfo a recueilli le témoignage rare de l'un d'entre-eux, le caporal-chef Jordan, âgé de 25 ans.

franceinfo : Dans quelles circonstances a eu lieu cet attentat au Mali ?

Caporal-chef Jordan : Nous on était sur le côté droit pour protéger les flancs, on a fait un ou deux kilomètres à peine. C'est là qu'on a vu le véhicule sur notre droite. Il approchait sur une petite piste qui traversait notre itinéraire. On a fait les sommations à la voix comme on devait le faire. Il y a le sergent Jérémie, le chef, qui a dit au pilote de s'avancer et de se mettre en travers de la route sur la piste et nous étions en "gunner" [mitrailleur] derrière. On lui a dit de se décaler en lui faisant des grands gestes. Après la seule chose qu'on voyait chargée derrière lui c'étaient des sacs remplis d'herbe sèche. Pour nous, la moto était clean, ce n'était pas du tout suspect. On lui a demandé de s'éloigner et de s'arrêter. Le pilote de l'engin a continué à avancer tout doucement, on s'est mis en travers de sa route pour le bloquer. On lui a encore dit de dégager il nous a refait un coucou puis j'ai vu qu'il a baissé sa main pour appuyer sur quelque chose et c'est là où ça a explosé.

Si ce kamikaze avait réussi à s'insérer dans le convoi, est-ce qu'il y aurait eu plus de dégâts que ceux qu'il a faits ?

Oui, ça j'en suis sûr. Sur notre véhicule qui est vachement blindé, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Etant donné la charge qu'il avait, il n'y aurait pas eu que des blessés. Les autres véhicules dans le convoi n'étaient pas blindés, il y avait une citerne à essence, les FAMa (Forces armées maliennes) qui étaient derrière en pickup. Quand on m'a évacué dans le véhicule sanitaire, ils m'ont dit que ça avait même soulevé leur véhicule alors qu'il était 100 mètres sur leur gauche.

Comment jugez-vous l'action de votre groupe où il y a eu quand même six blessés samedi dernier ?

Pour moi, c'est un mal pour un bien. Jusqu'à dire que c'est un acte héroïque, non. Parce que c'est notre travail.

On a fait ce qu'on nous a appris à faire. On ne nous a pas appris à devenir des héros. Dans notre véhicule, on n'a pas eu de mort. C'est le principal. Caporal-chef Jordan à franceinfo

Tout le monde va bien sur ses deux jambes. Même le commandant d'unité, il a dit qu'on ne devait pas avoir d'inquiétude et qu'on n'avait pas fait ça pour rien. On a fait notre job, on a sauvé des vies, c'est ce qu'il nous a dit.

Quels souvenirs avez-vous de l'instant juste après l'explosion ?

Je me rappelle qu'on a tous été écrasés à l'intérieur du VBBCI [véhicule blindé de combat d'infanterie]. Une fois que j'ouvre les yeux, je crie pour demander si tout le monde allait bien. J'étais sonné aussi. Il y avait notre collègue, le première classe Emmanuel dont je me suis occupé avec le caporal. J'ai vu qu'il avait un trou dans le bras et j'ai essayé de mettre un pansement dessus pour empêcher le saignement, je n'ai pu le faire car mon corps me lâchait, je n'ai pas eu le temps de poser le pansement avant de m'écrouler. J'aurais aimé faire mieux. De la part de tout notre groupe, j'aimerais exprimer toute notre gratitude à la caporale cheffe Camille [auxiliaire sanitaire]. Je sais qu'elle s'en est voulu de ne pas avoir fait plus mais, étant sonnée comme elle était, dans ces circonstances, elle a vraiment rempli sa mission parfaitement, heureusement qu'elle était là pour nous. Elle a fait un super boulot et je veux que ce soit dit.