Militaires français tués au Mali : Pierre Bockel était "le plus merveilleux des garçons", témoigne son père

Le sénateur Jean-Marie Bockel a perdu son fils, l'un des treize militaires morts au Mali dans la collision de deux hélicoptères. Très ému, il réagit sur franceinfo après le drame.

Très ému, le sénateur Jean-Marie Bockel a réagi sur franceinfo mardi 26 novembre à la mort de son fils, Pierre Bockel, qui faisait partie des 13 militaires français tués au Mali dans la collision de deux hélicoptères. Ils participaient à une attaque contre des jihadistes, dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, Niger et Burkina Faso.

"C’est le meilleur des fils, le plus merveilleux des garçons. Un fils adorable, un frère adoré, un fiancé amoureux, un futur papa", comme l’a confié Jean-Marie Bockel. Il était "très fier de ce qu’il faisait, très fier d’être au service de son pays, passionné par son métier de pilote d’hélicoptère", témoigne son père.

C’étaient ses choix, c’était sa vie, et nous étions très fiers de lui avant ce drame, et très tristes, dévastés et très fiers de lui aujourd’huiJean-Marie Bockelà franceinfo

"Il avait cherché sa voie, raconte son père, il avait des hésitations, il voulait être médecin. Après le bac il avait fait les pupilles de l’air, puis il était retourné à la fac. Avant il avait été scout, c’était un homme d’amitié, d’engagement."

"Il nous rassurait toujours"

Pierre Bockel était finalement entré dans l'aviation légère de l'armée de terre "qui était sa famille, où il était heureux, où il avait ses meilleurs amis", témoigne son père.

Envoyé quatre fois au Mali, "il nous rassurait toujours et ne voulait pas que sa maman soit trop inquiète. Il racontait parfois des choses à ses frères et sœurs qu’il ne nous racontait pas, pour ne pas nous inquiéter", raconte Jean-Marie Bockel.