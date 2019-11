DIRECT. L'action militaire de la France est "indispensable", déclare Edouard Philippe après la mort de 13 soldats au Mali

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MALI

: Une minute de silence vient d'être observée à l'Assemblée nationale. "Ils ont engagé leurs vies dans ce combat sans relâche que nous menons face au terrorisme et à l'obscurantisme", a déclaré le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, en préambule.

: Sur Twitter, le numéro deux de LFI et député du Nord, Adrien Quatennens, a lui aussi insisté sur l'implication des décisions politiques. "La France reconnaissante aux femmes et hommes qui mettent leur vie en danger en obéissant aux autorités politiques", a-t-il écrit.

: Après avoir fait part de leur "très vive émotion", les élus de La France insoumise (LFI) ont publié un communiqué dans lequel ils critiquent l'intervention militaire française au Mali. "Il est temps d’ouvrir une discussion sérieuse et rationnelle pour envisager les voies de sortie d’une guerre dont le sens échappe désormais à nombre de nos compatriotes et de Maliens eux-mêmes", réagit le groupe LFI à l'Assemblée.

: Gérard Larcher, président du Sénat, vient de rendre hommage aux militaires français tués hier avec "une pensée toute particulière pour la famille de notre collègue donc le fils figure parmi les disparus". Pierre Bockel, le fils de l'ancien ministre et actuel sénateur centriste Jean-Marie Bockel, figure en effet parmi les 13 victimes. Les sénateurs ont ensuite observé une minute de silence.

: Le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, est revenu sur les circonstances de l'accident d'hélicoptères qui a coûté la vie à 13 militaires français hier soir. Voici son intervention en vidéo.





: Une minute de silence sera organisée cet après-midi à l'Assemblée nationale, a également indiqué la ministre des Armées, Florence Parly.

: "Les pilotes envoyés en opération sont formés, expérimentés (...) C'était une opération difficile, nuit de niveau 5", a expliqué le général François Lecointre, chef d'état-major des armées. "C'est un accident avec des hélicoptères qui manœuvraient pour détecter l'ennemi au sol et sans dispositif anti-collision car les hélicoptères de l'armée ne sont pas munis de ces dispositifs".

: Voici en vidéo l'hommage rendu par la ministre des Armées aux treize militaires morts la nuit dernière lors d'un accident d'hélicoptères au Mali.



: "La lutte contre le terrorisme est un combat sans répit et sans merci. Nous sommes debout, unis, résilients : c'est cette solidarité qui nous rend forts, qui nous permet de poursuivre le combat", a ajouté Florence Parly. Elle précise qu'une cérémonie d'hommage sera organisée "dans les prochains jours" au Invalides, présidée par Emmanuel Macron.

: La ministre assure que les soldats tués hier étaient "aguerris et rompus aux engagements opérationnels extrêmes". Elle explique "que le combat contre les jihadistes avait commencé (...) quand les hélicoptères Tigre et le Cougar sont entrés en collision".

: "Depuis plusieurs jours, des commandos parachutistes de la force Barkhane traquaient les terroristes entre Gao et Ménaka (...). Hier, à 20 kilomètres, ils engagent le combat au sol. Il fait nuit noire. Le commando au sol demande un appui aérien. L'obscurité est totale, ce qui complexifie l'opération".



Florence Parly, ministre des armées, donne des éléments de contexte sur la mort de treize soldats français au Mali dans la collision accidentelle de deux hélicoptères.

: Après la mort de 13 militaires hier au Mali, l'émotion est palpable à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, où étaient basées sept des victimes. "On le sent clairement, c'est la grande famille de l'armée qui est en deuil. On voit beaucoup de militaires les visages fermés. Le régiment de Pau a mis un crêpe noir sur sa page Facebook", constate un journaliste de France 2 sur place.





: Florence Parly, la ministre des Armées, a présenté toutes "ses condoléances à leurs familles, leurs proches et leurs frères d’armes" et a annoncé qu'une enquête était ouverte "afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame".

: "Je m'incline devant la mémoire des 13 soldats français morts, ce lundi au cours d'une opération antiterroriste dans notre pays. Pour leur courage et leur engagement."





Le gouvernement malien a réagi sur Twitter. "Le Mali est aux côtés de la France dans cette épreuve qui endeuille nos deux armées. Qu'ils reposent en paix !", écrit le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Yaya Sangare.

: Justement, franceinfo revient dans cet article sur ce que l'on sait de cet accident qui s'est soldé par l'un des plus lourds bilans humains essuyé par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar, à Beyrouth (Liban), en 1983.

: Midi. Faisons un point sur l'actualité :



• Treize militaires français sont morts, hier, lors d'une collision entre deux hélicoptères lors d'une "opération de combat" contre les jihadistes au Mali. "Ces treize héros n'avaient qu’un seul but : nous protéger", a affirmé Emmanuel Macron. Suivez notre direct.



• Edouard Philippe continue de recevoir les syndicats dans le cadre des concertations sur la réforme des retraites. Il doit s'entretenir avec Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, à 9h30.





• Au moins six personnes sont mortes après un séisme de magnitude 6,4. "Les dégâts sont considérables", a annoncé un porte-parole du ministère de la Défense



• Trois personnes sont toujours portées disparues après les inondations qui ont ravagé le Sud-Est de la France, ce week-end. La Gironde est toujours placée en vigilance orange crues et inondations.



Après la série de mesures annoncées ce matin lors du Grenelle contre les violences conjugales, les associations sont globalement déçues et regrettent le manque d'ampleur du plan proposé par le gouvernement.



: Bonjour @anonyme. Difficile de vous donner des informations précises. D'après un rapport du ministère de la Défense sur l'opération Barkhane, publié en juillet 2019, 4 500 militaires français sont engagés dans la zone, au Mali, au Niger et au Tchad. Ils font face à environ 2 000 combattants jihadistes au Sahel, dont 1000 à 1400 au Mali, selon une source militaire française récemment cité par l'AFP.

: Bonjour Combien y a-t-il de militaires français engagés au Mali ?

: Faisons un rapide point sur les informations dont nous disposons sur cet accident qui a coûté la vie à 13 militaires :



• L'accident s'est déroulé, hier à 19h40, dans une région de l'est du Mali pendant une "opération de combat". Les deux hélicoptères sont entrés en collisions et aucun des militaires à bord n'a survécu.



• Six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef sont morts. Sept d'entre eux appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau.



• Emmanuel Macron a rendu hommage à ces militaires "tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel".





• Cet accident porte à 38 le nombre de militaires français tués au Mali depuis le début de l'intervention française en 2013.



• Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyé par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 morts.





: Bonjour @Raisin rouge. Nous n'avons pas d'informations sur une éventuelle explosion des appareils. L'hélicoptère Cougar et l'hélicoptère Tigre sont entrés en collision, "s'écrasant à courte distance l'un de l’autre", indique seulement l'état-major des armées.

: Les deux aéronefs évoluaient à basse altitude. Alors comment cela se fait-il que tout le monde soit mort dans la collision ? Les hélicoptères ont explosé après le choc ?

: Le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, dont sept des treize militaires morts étaient issus, vient de changer sa photo sur Facebook avec un brassard noir.







: Bonjour @anonyme. Nous ne disposons pas d'informations permettant d'établir l'accident. Nous savons seulement que l'accident a eu lieu lors d'une intervention antiterroriste dans la région du Liptako, une zone à l'est du Mali, à cheval sur le Burkina Faso et le Niger. Nous ne manquerons évidemment pas de vous en dire plus dès que nous aurons des informations complémentaires.

: Bonjour. Pouvez-vous situer sur une carte les lieux de ce terrible drame au Mali ? Les cartes sur écrans télé sont très sommaires !! Merci à vous qui êtes plus rigoureux.

: L'une des victimes, le lieutenant Pierre Bockel du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, est le fils du sénateur centriste Jean-Marie Bockel, a appris franceinfo.

: "Une opération de secours et de sécurisation de la zone d'accident est en cours. De nombreux moyens de la force Barkhane sont encore engagés."

: Pendant une manœuvre, un hélicoptère Cougar et un hélicoptère Tigre "sont entrés en collision (...) Aucun des militaires embarqués n'a survécu", indique l'état-major des armées dans un communiqué.

: Les commandos au sol traquaient un groupe de terroristes, décelés quelques heures plus tôt, qui évoluaient en pick-up et à motos. "Très rapidement, ils ont été renforcés par des hélicoptères et une patrouille de Mirage 2000", continue l'état-major. "Un hélicoptère Cougar (...) a alors été engagé pour coordonner l'ensemble des moyens, tout en étant en mesure d'intervenir pour assurer 'l'extraction immédiate' d'un élément au sol."

: Nous en savons plus sur les circonstances de cette collision entre deux hélicoptères, qui a coûté la mort à 13 militaires, hier soir, au Mali. "Selon toute vraisemblance, un abordage entre ces deux aéronefs évoluant à très basse altitude serait à l'origine de l’accident. Ils participaient à une opération d'appui aux commandos de la force Barkhane qui étaient au contact de groupes armés terroristes", explique l'état-major des armées.

: Bonjour . Selon l'état-major des Armée, l'accident a eu lieu hier peu avant 20 heures dans le Liptako malien (est du pays).

: Bonjour franceinfo. À quelle heure l'accident d'hélicoptère a eu lieu dans la région du Sahel ?

: Bonjour @anonyme, bonjour @Razoul. Oui la liste des victimes a été publiée. Vous trouverez les noms de ces 13 militaires ici.

: Bonjour, deux membres de ma famille sont au Mali et travaillent avec les hélicoptères... quand saurons-nous les noms des militaires tués svp ?

: Bonjour,Les noms des 13 militaires ont-ils été publiés ? Merci

: C'est au tour d'Edouard Philippe de réagir à l'accident qui a tué 13 militaires français au Mali. "À ces héros tombés pour leur pays, nous devons tous notre infinie gratitude", a écrit le Premier ministre.

