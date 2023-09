Inondations en Libye : les secouristes peinent à accéder aux zones sinistrées

Inondations en Libye : les secouristes peinent à accéder aux zones sinistrées

L’étendue véritable de la catastrophe en Libye est toujours inconnue. L’ONU a lancé un appel urgent de fonds de plus de 70 millions d’euros. Le bilan pourrait être plus lourd qu’escompté et les secours ont du mal à accéder aux zones touchées.

Des médecins, infirmiers, chirurgiens et volontaires se sont rassemblés à l’aéroport de Tripoli (Libye) avant de porter secours aux victimes des inondations. "Nous nous rendons à Benghazi, Derna et Al Bayda, afin de tendre main aux personnes qui traversent ces épreuves", déclare un secouriste. À l’aide de chiens renifleurs, des sauveteurs italiens essaient de trouver des victimes. Des soutiens venus du monde entier Six jours après le drame, Derna ressemble à un cimetière à ciel ouvert. La rupture de deux barrages a créé un torrent qui a emporté tout sur son passage. "Certains survivants nous envoient des messages, mais la boue rend le travail très difficile", explique Moussa Abdulah, secouriste bénévole. La France a envoyé des dizaines d’équipements médicaux. "Le président de la République a décidé d’envoyer un hôpital militaire de campagne qui sera déployé à Derna dans les plus brefs délais. Nous avons déployé des équipes d’agents de protection civile française ainsi qu’un appui financier important aux différentes institutions européennes et ONG qui travaillent au plus près de la population", déclare Mostafa Mihraje, ambassadeur de France en Libye. De nombreux pays ont promis d’apporter leur aide.