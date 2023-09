Deux vols sont arrivés de France" avec "40 tonnes de matériel médical", et un troisième "est en cours". De quoi "monter une petite maternité" et "réaliser des opérations chirurgicales", selon l'envoyé spécial de France Télévisions sur place.

La France au secours de la Libye. Un hôpital de campagne est en train d'être monté à une soixantaine de kilomètres de Derna, en Libye, avec le matériel et les personnels français envoyés sur pace, témoigne vendredi 15 septembre Ben Barnier, l'envoyé spécial de France Télévisions sur place.

C'est dans cette ville de l'est du pays que les inondations provoquées par la tempête Daniel ont coûté la vie à des milliers de personnes. L'accès à la zone sinistrée reste très difficile après la destruction de routes et de ponts dans la région de Derna. "Deux vols sont arrivés de France" avec "40 tonnes de matériel médical", et un troisième "est en cours". De quoi "monter une petite maternité" et "réaliser des opérations chirurgicales". "Une cinquantaine de sapeurs-pomiers" sont également venus de France.

Un peu plus tôt dans la matinée, Tamer Ramadan, l'un des responsables de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, assurait avoir "toujours l'espoir de trouver des gens vivants", se refusant à donner un bilan. Mais, selon le maire de Derna, la tempête pourrait avoir tué 20 000 personnes.