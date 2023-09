Inondations en Libye : comment aider depuis la France les victimes de la catastrophe ?

Après le passage de la tempête Daniel, l'accès à la zone sinistrée reste très difficile en raison de la destruction de routes et de ponts, tandis qu'au moins 30 000 personnes se sont retrouvées sans abri.

Temps de lecture : 2 min

L'aide internationale à la Libye s'organise. Dans un dernier bilan établi mercredi 13 septembre, le gouvernement a fait état de plus de 3 800 morts et de plusieurs milliers de disparus, dans l'est du pays, dévasté par des inondations après le passage de la tempête Daniel. Le déferlement d'eau dans la nuit de dimanche à lundi a rompu deux barrages en amont de la ville côtière de Derna et provoqué des dégâts énormes dans cette ville de 100 000 habitants, où des pâtés de maisons entiers, des voitures et un nombre incalculable de personnes ont été emportées dans la Méditerranée.

>> AVANT/APRES. Tempête en Libye : visualisez l'ampleur des destructions après le passage de la tempête Daniel

L'ONU, les Etats-Unis, l'Union européenne – dont la France – et de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont promis d'envoyer des équipes de secours et de l'aide, notamment de la nourriture, des réservoirs d'eau, des abris d'urgence et des fournitures médicales. Mais les citoyens peuvent également contribuer, en alimentant les fonds d'urgence d'organisations qui travaillent déjà dans le pays.

• Le Secours populaire. Dans un communiqué, l'association annonce "préparer les conditions permettant de répondre aux besoins urgents exprimés (aide alimentaire, kits d’hygiène, accès à l’eau, matériel de nettoyage, abris...)". Cet appel "à la générosité" peut s’exprimer par "des dons financiers" mais aussi par "l’organisation de collectes financières dans les entreprises, les écoles, les quartiers, les restaurants et les collectivités locales". Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire au 9/11, rue Froissart BP 3303 75123 Paris Cedex 03T, et dans tous les centres départementaux. Voici le lien vers le fonds d'urgence.

• La Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française a lancé un appel aux dons afin d'intervenir auprès des personnes sinistrées en Libye, soit directement, soit par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), ou de toute société nationale du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge impliqués, explique l'ONG. Les personnes qui le souhaitent peuvent donner à cette adresse.

• Action contre la faim. Après la catastrophe climatique, Action contre la faim fait savoir que ses équipes "sont rapidement mobilisées pour venir en aide aux victimes et aux rescapés." L'ONG invite à donner à cette adresse.

• Première urgence internationale. Première urgence internationale mobilise son fonds d'urgence afin d'intervenir conjointement au Maroc, après le séisme meurtrier du 8 septembre, ainsi qu'en Libye. Dans son appel aux dons, l'organisation rappelle que ce fonds "permet de disposer des ressources financières nécessaires pour intervenir immédiatement et efficacement dans des situations critiques comme celles que traversent le Maroc et la Libye."

• L'Unicef. Le fonds d'urgence de l'Unicef permet également à l'organisation onusienne d'intervenir "dans le monde entier pour chaque enfant en cas d'urgence climatique ou humanitaire." Voici le lien permettant de faire un don.

• Le Secours islamique de France. "Le SIF ne peut rester indifférent à ce qui se passe en Libye, et se doit d’apporter des réponses humanitaires adaptées", déclare son président, Rachid Lahlou, appelant à la solidarité sur le site de l'organisation. Pour aider, il faut se tourner vers le fonds d'urgence du SIF.