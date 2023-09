En images AVANT/APRES. Tempête en Libye : visualisez l'ampleur des destructions après le passage de Daniel

Les pluies intenses qui ont accompagné la tempête ont provoqué l'inondation de plusieurs villes, comme Derna, dans le nord-est du pays.

Temps de lecture : 2 min

Routes coupées, ponts effondrés, glissements de terrain… La Libye est encore sous le choc après le passage, dimanche 10 septembre, de la tempête Daniel, qui a causé des inondations dévastatrices. Derna, ville côtière du nord-est du pays, a été la plus touchée par la catastrophe, deux barrages proches ayant cédé sous la pression de l'eau. Sur ses 100 000 habitants, 30 000 ont dû être déplacés, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), mercredi 13 septembre.

>> Inondations en Libye : pourquoi la tempête Daniel a-t-elle été aussi meurtrière ?

Les images satellite prises le 12 septembre par l'Agence spatiale européenne et le programme Copernicus montrent que le désert libyen au sud de Derna et de Shahhat a lui aussi été particulièrement touché par les inondations. En récupérant les données des satellites Sentinel-3, il est possible de réaliser des calculs pour analyser la présence d'eau. L'indicateur utilisé s'appelle le "Normalized Difference Water Index" (NDWI), qui a notamment recours à des mesures infrarouges.

A Derna, les entrées sont quasi toutes coupées, ce qui entrave la tâche des secouristes. Il ne reste plus que deux points d'accès, au sud, contre sept habituellement, selon l'AFP. "Il faut toute une logistique pour réparer les accès. Il faudra sûrement passer par la mer", détaille Patrick Haimzadeh, ancien diplomate et spécialiste de la Libye, à franceinfo. A cela s'ajoutent des pannes d'électricité généralisées et des perturbations du réseau de télécommunications. Au moins 3 840 morts ont été recensés pour l'heure dans cette localité, selon un dernier bilan du gouvernement de l'Est, mercredi. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Mais les autorités et la Croix-Rouge craignent un bilan beaucoup plus lourd.

Des corps ont commencé dès mardi à être rejetés par la mer qui est devenue marron comme de la boue, comme le montre l'image ci-dessus. Dans le pays comme à l'étranger, la mobilisation est forte pour aider les victimes, même si les secours arrivent encore au compte-gouttes. La Commission européenne a annoncé mercredi l'envoi d'aide de l'Allemagne, de la Roumanie et de la Finlande vers Derna. L'Union européenne a aussi débloqué une première enveloppe de 500 000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents des Libyens. De son côté, la France a affrété un avion transportant une quarantaine de sauveteurs et plusieurs tonnes de matériel sanitaire, dont un hôpital de campagne. Un deuxième avion de la Sécurité civile décollera jeudi en début d'après-midi de la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône) en direction de Derna, a appris franceinfo auprès de l'organisation. La Turquie, la Jordanie, l'Italie ou encore l'Egypte ont également apporté leur aide.

A Derna, les ponts ont été emportés par les eaux et des quartiers entiers sont submergés. Mais cette ville est loin d'être la seule à avoir été touchée par les inondations. Le chef du Conseil présidentiel a aussi déclaré officiellement les villes de Shahhat et al-Bayda, dans l'est de la Libye, "zone sinistrée".

La tempête Daniel a atteint la côte orientale de la Libye dans la journée de dimanche, touchant la métropole de Benghazi avant de se diriger vers l'est en direction des villes du Jabal al-Akhdar (nord-est), comme Shahhat, al-Marj, al-Bayda et Soussa, toutes extrêmement touchées par les inondations.