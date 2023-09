Inondations en Libye : 40 tonnes de matériel médical rassemblées sur la base d’Al Abraq

Pour les journalistes aussi, ça a été compliqué d’accéder à la Libye, frappée également par une crise politique, mais nous y sommes arrivés. Sur le tarmac de l’aéroport, on retrouve Ben Barnier.

"Nous sommes sur la base d’Al Abraq, dans l’est de la Libye, à 70 km de la ville de Derna, la ville la plus touchée par la tempête Daniel. Et c’est ici que sont rassemblées toutes les ressources nécessaires pour monter un hôpital de campagne, au plus proche de Derna", rapporte Ben Barnier, envoyé spécial en Libye. "Il y a déjà ici deux vols qui sont arrivés de France, 40 tonnes de matériel médical, de quoi monter une petite maternité, de quoi réaliser des opérations chirurgicales", détaille Ben Barnier.

Un troisième vol est en cours

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont également venus de France. "Deux vols sont déjà arrivés, un troisième vol est en cours. Une fois que ce vol sera arrivé, alors toutes les ressources humaines et matérielles seront déplacées au plus proche de Derna, pour soigner les nombreux blessés. Il y a déjà des milliers de blessés, des milliers de morts, et selon le maire de Derna, le bilan des morts pourrait atteindre 20 000 personnes", ajoute Ben Barnier.