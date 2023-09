Santé : le Beyfortus peut-il mettre fin à la bronchiolite ?

Durée de la vidéo : 3 min

Le Beyfortus est un nouveau traitement préventif pour lutter contre l’épidémie de bronchiolite, qui touche des milliers de nourrissons chaque année. Le médecin urgentiste Gérald Kierzek, invité du 12/13 info, donne son éclairage sur ce que ce médicament va changer.

200 000 doses de Beyfortus, nouveau médicament contre la bronchiolite, ont déjà été commandées. Gérald Kierzek, médecin urgentiste, rappelle que ce sont "les nourrissons nés après février 2023" qui sont concernés, c’est-à-dire des enfants qui risquent d’être la cible du virus et de contracter une forme grave. "Il ne faut pas que ces enfants aient été exposés l’année dernière à ce virus car ils auraient déjà fabriqué des anticorps", précise le médecin.

Réduire le nombre de cas

Ce médicament est-il suffisant pour mettre fin à l’épidémie ? "L’objectif est de diminuer le nombre de cas, on n’a jamais une efficacité à 100 %", explique Gérald Kierzek. L’idée est de pouvoir anticiper afin d’éviter la saturation des services d’urgence et de réanimation, d’autant plus que la période de l’épidémie s’élargit et touche aussi les adultes. "Ce virus circule et peut contaminer les personnes fragiles comme les femmes enceintes et les personnes âgées, qui peuvent avoir des bronchites et des formes de bronchiolites", précise Gérald Kierzek. Un vaccin, destiné à ces personnes, est en voie d’autorisation aux États-Unis.