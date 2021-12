Tornades aux États-Unis : au lendemain de la catastrophe, le choc et la désolation

Suivre le sillage des tornades qui ont frappé les États-Unis, vendredi 10 décembre, c'est faire face, sur des kilomètres, à d'invraisemblables destructions. Partout, des maisons sont réduites en miettes, et des habitants comme perdus au milieu du chaos et des débris. Au lendemain d'une catastrophe qui a fait disparaître des bâtiments entiers et a frappé cinq de ses États, l'Amérique est sous le choc.

Au moins 94 morts

Selon un bilan provisoire, au moins 94 personnes auraient perdu la vie, dont six alors qu'elles travaillaient dans un entrepôt Amazon, traversé par la tornade. "Les murs du bâtiment se sont écroulés vers l'extérieur et vers l'intérieur. Tout est tombé, ça a piégé les employés et ils ont été écrasés", explique la fille de Larry Virden, l'une des victimes, qui était chauffeur-routier. Le bilan devrait encore s'alourdir, notamment dans le Kentucky. "C'est un désastre comme personne parmi nous n'en a jamais vécu", a déclaré dans la soirée du samedi 11 décembre Andy Beshear, le gouverneur de l'État.