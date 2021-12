Covid-19 : l’épidémie menace-t-elle les repas de fête des Français ?

Pour la deuxième fois, le Covid-19 s’invite à la table de réveillon des Français et menace de jouer les troubles fêtes. Alors petit comité ou grande tablée ? Certains préfèrent miser sur la sécurité. "On sera très peu car mon mari est diabétique donc on ne veut pas prendre de risque", témoigne une passante. Cette année pour l’instant, il n’y a pas de consignes officielles ni de restrictions de déplacement.

Des précautions à prendre

Mais au menu du réveillon il y a des rappels de vaccin, des tests et le respect des gestes barrières, pour certains Français résignés. "On va se masquer et on va essayer de garder un peu de distance. Il n’y aura pas de bisous pour Noël", explique une femme. Il est nécessaire de prendre ses précautions, mais il est difficile pour les optimistes de résister aux effusions de fin d’année. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de limiter ses contacts une dizaine de jours avant de réveillonner.