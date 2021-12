Sécurité routière : immersion auprès de la commission médicale chargée de restituer les permis suspendus

Les équipes de France Télévisions sont allés à la rencontre de celles et ceux qui ont vu leur permis de conduire suspendu après un contrôle d’alcoolémie ou de stupéfiants. C'est une commission médicale qui doit donner son feu vert et décider de leur aptitude à reprendre le volant.

Au sous-sol de la préfecture du Nord, se succèdent dans un lieu des histoires qui se ressemblent : des suspensions de permis de conduire pour alcoolémie, ou consommation de cannabis au volant. Le rôle des deux médecins de la commission médicale du permis de conduire est d'évaluer si les conducteurs sont aptes à reprendre leur voiture. Au programme, prise de tension, examens cliniques, test d'équilibre, et si besoin prise de sang.

Prévenir la situation de récidive

Ils souhaitent repérer s'il s'agissait d'une addiction ou d'un faux pas. "Notre but n'est pas de donner une sanction supplémentaire, (…) c'est de sécuriser la conduite et de prévenir la situation de récidive", explique le docteur Philippe Lauwick, médecin agréé "permis de conduire" et membre du Conseil national de Sécurité routière. Ce matin-là, les visites s'enchaînent, avec 26 personnes inscrites.