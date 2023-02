Séismes en Turquie et en Syrie : des survivants sortis des décombres trois jours après le tremblement de terre

Le 6 février dernier, un important séisme a secoué la Turquie et la Syrie. Trois jours plus tard, des survivants sont enfin sortis des décombres.

Plus les minutes passent, plus les chances de survie s’amenuisent. Le travail des secouristes est périlleux, mais parfois le miracle se produit. Une adolescente a passé plus de 80 heures sous les décombres sans boire ni manger. Un masque l’aide désormais à respirer, mais elle est bien vivante. Son père ose à peine y croire. Il s’effondre dans les bras des secouristes. "C'est ma fille elle a 16 ans, je n'avais aucune (nouvelle)", déclare-t-il en pleurs, ému.

Un traumatisme immense

Une fillette a passé trois jours dans un amas de débris avec uniquement de la poussière à respirer. Quand elle retrouve enfin la lumière du jour, elle a l'air perdue. Quand les rescapés sortent enfin de l’horreur, ils ne pensent qu’à leurs proches. Un jeune garçon hurle : "Il y a mon papa en dessous." Épuisé, il tente de guider les équipes de recherche. Les survivants ont certes survécu, mais leur traumatisme est immense. Après trois jours de recherches, le bilan dépasse désormais les 20 000 morts.