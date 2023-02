Réchauffement climatique : dans le Languedoc, la Tramontane s’essouffle

Le changement climatique, pourrait-il aussi faire disparaître des vents ? Les habitants du Languedoc ont constaté que la Tramontane soufflait de moins en moins ce qui a des conséquences sur la biodiversité.

La Tramontane, un vent du nord-ouest, est connue pour ses bourrasques impressionnantes dans le Languedoc et le Roussillon. Mais, il s’essouffle. On a compté seulement 90 jours de rafales l’année dernière contre 122 habituellement, un record depuis 1981. Cette diminution inquiète les arboriculteurs car certains arbres, comme les abricotiers, ont besoin de ce vent. "La Tramontane est très importante au moment de la floraison parce qu’elle maintient un climat sec et elle évite une maladie très préjudiciable", détaille Pierre Pratx, arboriculteur.



La Tramontane devrait encore diminuer d’ici 2100

Il y a trois ans, faute de vent, un champignon a proliféré sur ses arbres. Pierre Pratx a ainsi perdu la moitié de sa récolte, soit plus de 100 000 euros de pertes pour le verger. La hausse des températures a perturbé la Tramontane. Ce vent joue aussi un rôle essentiel pour les écosystèmes marins, par exemple en refroidissant l’eau à la surface. D’ici 2100, le nombre de jours de Tramontane devrait encore diminuer, même si la vitesse du vent restera stable.