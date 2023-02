Des journalistes de France 2 ont accompagné des migrants qui tentent de rejoindre à pied le Panama, direction les Etats-Unis.

C’est tout sauf un voyage, malgré les décors spectaculaires. Dans les jungles montagneuses situées entre la Colombie et le Panama, France 2 a suivi des migrants qui tentent de rejoindre les Etats-Unis depuis l'Amérique du Sud. Pendant des jours, ces personnes originaires du Venezuela, de Haïti ou d'Afrique affrontent les dangers à pieds pour franchir le "Darién Gap", ou "trou de Darién", 100 km de jungle extrêmement dangereux où beaucoup laissent la vie. "Si on se casse une jambe, si on a une fracture, c'est fini. Il n'y aura aucun secours, on restera au Darien. C'est marche ou crève. Mais pour nous, la pire des choses serait de rester là d'où on vient", déclare l'un d'eux, Manuel. Il fuit l'Equateur et le gang qui voulait le recruter : "Ils ont attaqué ma maison et abattu ma femme qui était enceinte. Je n'étais pas là", raconte-t-il au micro de France 2.

Pour faire ce trajet éprouvant, ils ont payé 350 dollars par personne à un cartel de narco-trafiquants colombiens. Une fois cette dense jungle passée, ils auront encore plusieurs pays à traverser, sur 3 000 km, avant de franchir la frontière des Etats-Unis : Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala et Mexique. "Je rêve d'aller faire un tour de manège, après je veux voir la plage", témoigne Précieuse, 8 ans, venue du Congo.