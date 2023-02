Séisme en Syrie : les victimes difficilement secourues

Si l’aide internationale arrive en Turquie, elle franchit les frontières syriennes au compte-goutte car le régime de Bachar Al Assad reste mis à l’écart sur la scène internationale. En direct depuis la Turquie, nous retrouvons la journaliste Agnès Vahramian, jeudi 9 février.

Depuis le séisme qui a eu lieu en Turquie et en Syrie, l’aide internationale afflue en Turquie mais arrive plus faiblement en Syrie. L’ONU s’est ému de cette différence de traitement et appelle également à venir au secours des victimes syriennes. "La Syrie oubliée de l’aide internationale, dix ans que la guerre déchire ce pays", explique Agnès Vahramian, en direct de la ville d’Adana (Turquie), jeudi 9 février.





Les populations se disent abandonnées



Le sort de la population habitant dans la zone rebelle inquiète particulièrement. "Ce sont les opposants à Bachar Al Assad et savent parfaitement que le dirigeant de Damas ne va leur envoyer ni les vivres, ni les secours dont ils ont besoin", poursuit la journaliste. Un premier convoi est tout de même arrivé dans la journée dans la zone rebelle. "Les populations se disent d'ores et déjà abandonnées à leur sort dans leur ruine", rapporte Agnès Vahramian.